جهاز حماية المستهلك يوقع غرامة 100 ألف جنيه على مخبز سياحى مخالف

كتب سيد الخلفاوى

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز طبق عقوبة على مخبز سياحي بلغت قيمتها 100 ألف جنيه، موضحا أن الجهاز رفض التصالح في القضية إلا بعد سداد العقوبة المالية المقررة عليه.

وأكد أنه لا تراجع عن تلك العقوبات من خلال الجهاز على المخابز من أجل ضمان حقوق المواطنين، لافتا إلى أن الجهاز يدعم أي تاجر شريف، لكن مستغلي الأزمات لا بد أن يواجهوا بعقوبات صارمة، لافتا إلى أن هناك بعض القرارات سيتم نشرها غدا في الجريدة الرسمية لتنظيم عملية الأوفر برايس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الجهاز منذ قليل بالقرية الذكية.