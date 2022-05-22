اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز حماية المستهلك يوقع غرامة 100 ألف جنيه على مخبز سياحى مخالف

الأحد، 22 مايو 2022 03:48 م
جهاز حماية المستهلك يوقع غرامة 100 ألف جنيه على مخبز سياحى مخالف جهاز حماية المستهلك
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز طبق عقوبة على مخبز سياحي بلغت قيمتها 100 ألف جنيه، موضحا أن الجهاز رفض التصالح في القضية إلا بعد سداد العقوبة المالية المقررة عليه. 

 
وأكد أنه لا تراجع عن تلك العقوبات من خلال الجهاز على المخابز من أجل ضمان حقوق المواطنين، لافتا إلى أن الجهاز يدعم أي تاجر شريف، لكن مستغلي الأزمات لا بد أن يواجهوا بعقوبات صارمة، لافتا إلى أن هناك بعض القرارات سيتم نشرها غدا في الجريدة الرسمية لتنظيم عملية الأوفر برايس.
 
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الجهاز منذ قليل بالقرية الذكية. 
 
 

حماية المستهلك

مخبز سياحي

مستحضرات التجميل

المستحضرات الطبية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة