جهاز حماية المستهلك: طباعة أسعار السجائر على المعروض بنسبة 80%

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه تمت طباعة أسعار السجائر على العلب ونجحنا في تنفيذ القرار بنسبة 80%.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ظاهرة الأدوية المغشوشة والمستحضرات الطبية تواجه سلوكا فوضويا، لافتا إلى أن هذه السلوكيات تجعلنا نؤكد أن الدواء يباع داخل الصيدليات وليس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم ضبط جزء كبير جدا من بائعي مستحضرات التجميل والأدوية المغشوشة، وليس جميعها، لكن الفترة المقبلة سيتم شن العديد من الحملات على هؤلاء الأشخاص، لافتا إلى أن هناك فوضى أخرى تمس المسابقات، وهذه المسابقات لابد أن يتم إخطار الجهاز بها قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن نجاح الجهاز ليس في تحرير عدد كبير من المحاضر، لافتا إلى أن هناك متابعة قوية لمواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث في السوق من ارتفاع الأسعار، وبعض الأمور الأخرى التي يتم رصدها من جهاز حماية المستهلك.