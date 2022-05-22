اليوم السابع
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توفيرا للوقت والمال.. حصاد القمح ودرسه وتعبئته آليا بقرى كفر الشيخ

الأحد، 22 مايو 2022 01:00 ص
توفيرا للوقت والمال.. حصاد القمح ودرسه وتعبئته آليا بقرى كفر الشيخ حصاد القمح ودريسه دون ان تلمسه يد بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، استمرار أعمال حصاد القمح بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، واتجه عدد من الأهالي لحصاد القمح بطريقة آلية لتوفير الوقت والجهد والمال، وتتم عملية الحصاد وتعبئة القمح دون أن تلمسه بد.

قال مسعد محمد علي، فلاح، إن هناك عدد من المزارعين من اتجهوا لحصاد القمح مستخدمين الآلي في عملية الحصاد، بدلا من الحصاد اليدوي الذي يأخذ وقتا طويلا إضافة لتوفير الوقت والمال، لأن الحصاد اليدوي يحتاج لأيدي عاملة والأيدي العامل غير متوفرة بالعدد الكافي الذي يكفي حصاد كل الأفدنة المزروعة بالمحافظة.

وأضاف علي، كما أن الألة لم تحصد فقط ولكن تفرغ حبات القمح في أجولة وعلى الجرارات دون أن تلمسه يد، مما  توفر المال، والعامل الزراعي يحتاج في اليوم ما بين 100 لـ 120 جنيها للعامل الواحد وهذا مكلف بالنسبة للمزارع، فيتجه للآله أرخص وأوفر له، كذلك  توفر الآلة في الوقت.

وقال الفدان الواحد حصاده ودريسه وتفريغ القمح ب 2000 جنيه للفدان، ولكن الحصاد اليدوي والتعبئة تكلف الفدان 3000 ألاف جنيه، فاتجه عدد كبير من الفلاحين لاستخدام الآلة.

 


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