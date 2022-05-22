تحديث الصناعة ينظم ورشة عمل عن فرص تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك

كتب إسلام سعيد

قال بيان لمركز تحديث الصناعة، إنه في إطار جلسات التوعية عن مشروع "رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية"، نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF) ورشة عمل توعوية عن فرص تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في العمليات الصناعية، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة.

وشهدت ورشة العمل حضور عدد من مهندسي الصيانة في كبرى الشركات الصناعية ومهندسي السلامة والأمن الصناعي وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية صناع مدينة الأثاث، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الفاعلة في المجتمع الصناعي المصري.

كما تمت مناقشة فرص توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية وتحديات رفع كفاءة الطاقة بالصناعة، إلى جانب تقديم ملخص عن القرار الوزاري رقم 463/2020 الخاص برفع كفاءة المحركات.

وفي سياق آخر تطلق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) مشروعين استرشاديين عن نماذج الاقتصاد الدائري في صناعة المنسوجات يوم 26 مايو 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وستعقد فعالية إطالق المشروعين في قاعة اللؤلؤة بفندق شتاينبرجر التحرير، حيث سيقوم فريق منظمة اليونيدو والخبراء الدوليون لمشروع سويتش ميد – ميد تيست 3 باستعراض تفاصيل المشروعين.

وفي إطار مشروع سويتش ميد – ميد تيست 3، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة، والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة، المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، تعمل منظمة اليونيدو على دراسة إمكانات تطوير إحدى سالسل القيمة التي يمكن، من خلالها زيادة قيمة الألياف الناتجة عن مخلفات المنسوجات خلال عمليات التصنيع في مصر.