اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 01:23 م
أكرم القصاص
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العراق: القبض على 21 إرهابيا فى أربع محافظات

الأحد، 22 مايو 2022 01:04 م
العراق: القبض على 21 إرهابيا فى أربع محافظات الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على 21 إرهابياً في محافظات نينوي والأنبار وديالي وكركوك.

 

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقبية اليوم الأحد، "أنه تم إلقاء القبض على ستة إرهابيين في محافظة نينوي كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة".


وأضاف البيان أنه تم تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية.. مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالي اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات "داعش" في منطقة جبال حمرين.


ولفت البيان إلى أنه تم القبض على ستة إرهابيين في كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش الإرهابي دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسئولين عن تفجير الأنابيب النفطية..


موضحا أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 


العراق

ديالى

الانبار

كركوك

الارهاب


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