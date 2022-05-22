البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "وقتي للفواتير" بقيمة 2.4 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية للتجارة والصناعة-سوجيك لعدد 600.7 ألف سهم بسعر 3 ملايين جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة وي فريش للاستيراد والتصدير لعدد 495.1 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم وقتي لدفع وتحصيل الفواتير لعدد 9568 سهم بقيمة 2.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، تم تنفيذ صفقة على سوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 307.5 مليون ورقة مالية بقيمة 363.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 972.4 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 10462 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12871 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 3794 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.