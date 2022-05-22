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الأمم المتحدة: الحرب تحرم 640 ألف شخص من الكهرباء فى شرق أوكرانيا

الأحد، 22 مايو 2022 12:24 م
الأمم المتحدة: الحرب تحرم 640 ألف شخص من الكهرباء فى شرق أوكرانيا اوكرانيا - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أكثر من 640 ألف شخص في شرق أوكرانيا لا يحصلون على الكهرباء، كما أن الوصول إلى المياه أصبح محدودا بشكل متزايد، لا سيما في مدينة دونيتسك وذلك نقلا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه تسبب القصف، على مدار الأسبوع الماضي، في مقتل الكثيرين وحال دون وصول جميع السكان إلى المياه والغاز أو الكهرباء.

وأضاف المتحدث بإسم الأمم المتحدة، ان المنظمة جنبا إلى جنب مع شركائها، تواصل العمل المنقذ للحياة في جميع أنحاء البلاد، وتدعم أكثر من 6.8 مليون شخص من بين ما يقرب من 16 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا.

 


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