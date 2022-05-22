إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على الميراث بسوهاج

سوهاج -محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز أخميم بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بالميراث نتج عن المشاجرة إصابة 4 بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعى بسوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز أخميم تبين أنها بين " طرف أول " أحمد ع ع ع 55 سنة مزارع مصاباً " جرح طعني بالبطن " وحافظ خ ع ع 60 سنة مزارع مصاباً " اشتباه نزيف بالمخ " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " الحسن ع م ع 22 سنة طالب مصاباً " جرح قطعي بالجبهة "و شقيقه رائد ع م ع 31 سنة عامل مصاباً " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب نزاع علي ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.