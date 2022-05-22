إسفكسيا الغرق وراء مصرع عامل أثناء السباحة بنهر النيل في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد من أسرة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، حيث تبين أن الضحية خلال الاستحمام بنهر النيل عقب انتهاء عمله بمزرعة يعمل بها تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتبين من خلال مناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، عدم وجود إصابات ظاهرية به، وأنه فارق الحياة بأسفكسيا الغرق.

تعرض عامل للغرق بنهر النيل في الحوامدية، وتم انتشال جثته، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن الضحية عقب انتهاء عمله بمزرعة، وخلال استحمامه بنهر النيل تعرض للغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، حيث قرر الاستحمام بالنيل عقب انتهاء عمله بمزرعة، ولقى مصرعه غرقا.

تم انتشال جثة الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.