أسبانيا تفكك عصابة لتهريب المخدرات وتصادر كمية كبيرة من الحشيش

فاطمة شوقى

فككت الشرطة الإسبانية عصابة تهريب مخدرات، وصادرت أكثر من 330 كيلوجراما من الحشيش، بالإضافة إلى 83.750 يورو نقدا، وفقا لمحكمة رين الإقليمية المتخصصة.

وأشارت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية إلى أنه بعد تحقيق طويل ، تم تنفيذ سلسلة من الاعتقالات ليلة 13 إلى 14 مايو في منطقتي آكيتاين وباي دو لا لوار ، وتم إيقاف شاحنة وحدها تحمل ما يقرب من 300 كيلوجرام من الحشيش ، مخبأة في حقائب ، وبالقرب من شوليه ، تم اكتشاف 23 كيلوجرامًا من الحشيش أيضًا في منزل أحد المشتبه بهم.

ووجه قاضي التحقيق لائحة اتهام ضد 10 أشخاص ، منهم 9 فرنسيين ومغربى، وتم وضع ثمانية منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة واثنان تحت المراقبة القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعتبر حظيرة الماريجوانا في أوروبا، حيث أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى 2022 نفذ الحرس المدنى 119 عملية في المحافظة تم فيها مصادرة 34607 نبتة ماريجوانا ساتيفا وتم التحقيق مع 135 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة.

في الوقت الحالي ، يحصل تجار المخدرات على متوسط ​​أربع محاصيل سنويًا ، أي حوالي ثلاثة أشهر من الزراعة حتى تصل البراعم إلى المستوى الأمثل من رباعي هيدروكانابينول للبيع في السوق السوداء. لكن البحث والتطوير وصل أيضًا إلى المافيا ، التي تمكنت في بعض الحالات من تقليص هذه الفترة إلى شهرين ونصف.

في 21 نوفمبر ، سقطت منظمة إجرامية من أوروبا الشرقية ، كحداثة ، لم يكن لديها عصابات مافيا محلية وعملت في منازل فاخرة تقع في مناطق حضرية حول العاصمة وفي خمسة مستودعات، وفوجئ الوكلاء الذين شاركوا في عملية Subota-Espinosa بالتكنولوجيا العالية المستخدمة ، حيث تضمنت مزارعًا مؤتمتة بالكامل يتم التحكم فيها عن طريق الهاتف عبر Wi-Fi. يمكن أن يكون المزارع على بعد أميال ، وينظم الهاتف ساعات الضوء التي تتلقاها النباتات والري والأسمدة.