هل تتخطى وجبة العشاء يوميا؟.. اعرف الآثار الجانبية المحتملة على صحتك

كتبت إيناس البنا

يختار الأشخاص المختلفون طرقًا مختلفة لخفض أوزانهم والحصول على روتين جيد، وهناك أنواع مختلفة من الصيام متوفرة حسب حاجة الشخص، ومع ذلك ، تتطلب بعض وجبات الصيام عدم تناول أي شيء في الليل.

يُعرف الصيام المتقطع أحد أكثر الحميات شيوعًا في الوقت الحالي، في خطة النظام الغذائي هذه ، يُطلب منك تناول القليل جدًا من العناصر الغذائية أو الحد الأدنى منها في العشاء، ولكن طور الناس هذه النظرية بعدم تناول أي شيء في الليل أو تخطي وجبات الطعام يمكن أن يؤثر على فقدان الوزن. لكن هذه خرافة كبيرة ، لذلك سنخبرك في هذا المقال وفقا لموقع " onlymyhealth".

كيف يؤثر تخطي العشاء على الصحة؟



وفقًا لأحد الخبراء، فإن تخطي العشاء يؤثر على الصحة العامة على حد سواء، سواء كان ذلك عن قصد أو بغير قصد ، فإن القيام بذلك بانتظام يمكن أن يؤدي إلى نوعية نوم رديئة مرتبطة بالعديد من المشكلات الصحية على المدى الطويل، لذا من الضروري تناول عشاء متوازن لضمان عدم حرمان الجسم من العناصر الغذائية أو السعرات الحرارية الأساسية.

قد لا يكون النقص الخفيف في السعرات الحرارية بهذا السوء؛ ومع ذلك، إذا تطورت الأمور ، فإن الجوع يمكن أن يجعل المرء يستيقظ في الليل ويجعل من الصعب عليه النوم مرة أخرى ، وبالتالي يترك الشخص محرومًا من النوم، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحصول على عدد كافٍ من السعرات الحرارية مهم لإنتاج السيروتونين والميلاتونين وهما الهرمونات المنظمة للنوم.

وفقًا لمجلة Nutrients Journal ، قد يؤدي نقص المغذيات إلى عدم كفاية النوم واضطرابات النوم أيضًا في الحالات القصوى - نقص فيتامين (د) هو الأكثر شيوعًا، والحرمان من النوم يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير سلبي على المناعة والمزاج والطاقة والتمثيل الغذائي.

وفقا لمؤسسة النوم، يساعد النوم على إعادة شحن العقل والجسم؛ كما أنه يحسن القدرة على التفكير بوضوح وتذكر الأشياء والتركيز، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Neuropsychiatric Disease and Treatment Journal ، فإن الحرمان الحاد أو الحرمان من النوم يؤثر على الذاكرة العاملة والانتباه على حدٍ سواء.