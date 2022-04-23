الصيام المتقطع ليس متاحًا للجميع.. أبرز المشكلات الصحية التي يمكن أن تتفاقم

كتبت إيناس البنا

اكتسب الصيام المتقطع الآن شعبية كبيرة بعد نظام الكيتو الذى توقف الكثير عن اتباعه، حيث احتل الصوم المتقطع مكانة بارزة للعديد من الفوائد الصحية التي يجب أن يقدمها النظام الغذائي.

وفقا لموقع " healthline" فأن الصيام المتقطع هو روتين يتضمن الأكل في فترات زمنية محددة خلال النهار وصيام الباقي - الأكل لمدة 6 ساعات والصيام لمدة 18 ساعة، ويساعد هذا الروتين على إنقاص الوزن وإدارة مستويات السكر في الدم وحتى التخفيف من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، أيضا الصيام المتقطع يقلل من تركيز الجلوكوز ويزيد من أكسدة الأحماض الدهنية التي تساعد الجسم على تكسير الدهون المخزنة.

حالات تمنع من الصيام المتقطع



بينما يضمن هذا الروتين نتائج سريعة، فهو غير مناسب للجميع، فإذا كان لديك أي مما يلي، فقد لا يكون الصيام المتقطع مناسبًا لك.

تاريخ اضطرابات الأكل:



حسب أكاديمية التغذية وعلم التغذية، اضطرابات الطعام هي حالة تتميز بسلوكيات أكل غير منتظمة وغير طبيعية، إذا تركت دون علاج ، فقد تزيد من خطر عادات الأكل بنهم ، أو الشره المرضي ، أو فقدان الشهية. في كلتا الحالتين ، لا ينصح بالصيام المتقطع لأن النوافذ الجامدة قد تعيدك إلى نفس أنماط الأكل المشوشة.

مشاكل الهضم:



لأي شخص يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون المتهيّج (القولون العصبي) ، قد يؤدي الصيام المتقطع إلى تفاقم الأعراض، بسبب نافذة الصيام الطويلة ، قد يضطر المرء إلى معاناة عسر الهضم والانتفاخ والإمساك، وعندما تتناول وجبة كبيرة في نافذة الأكل ، فقد يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

مرض السكر النوع 1:



في كثير من الأحيان، قد تسمع الناس يقولون إن الصيام المتقطع يمكن أن يكون مفيدًا في منع ارتفاع السكر في الدم خلال النهار وعلى المدى الطويل. ومع ذلك، فإن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز أثناء فترات الصيام، يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى حقن الأنسولين للحد من مستويات السكر في الدم - لذلك، يجب ألا يصوموا أبدًا على فترات متقطعة بدون موافقة الطبيب لأنه قد يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

ضعف الجهاز المناعي أو السرطان:



قد يكون ضعف الجهاز المناعي بمثابة علامة حمراء ضد الصيام المتقطع، إن تناول السعرات الحرارية الكافية أمر لا بد منه للحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة والحفاظ على قوة جهاز المناعة - خاصة في مرضى السرطان، لذلك، إذا كنت ترغب في اتباع هذا النظام الغذائي، فاستشر الطبيب أولاً إذا كان ذلك سيكون بمثابة مكالمة حكيمة.

كما يحذر الخبراء من الصيام المتقطع في الحالات التالية: