نيويورك تعلن إصابة أحد سكان المدينة بفيروس جدرى القردة

كتب محمد جمال

أعلن مسؤولو وزارة الصحة فى ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الجمعة، إصابة أحد سكان مدينة نيويورك بالفيروس المسبب لمرض جدرى القردة، ويخضع المريض الذى لم تكشف هويته، للعزل ويتلقى العلاج باعتباره حالة إيجابية فى انتظار التأكيد النهائى من مراكز السيطرة على الأمراض، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأعلن مسؤولو الصحة العامة فى مدينة نيويورك الخميس أنهم يحققون فى حالتين محتملتين من جدرى القرود، وهو فيروس نادرا ما يوجد خارج إفريقيا ويمكن أن يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة بالولاية إن الاختبار استبعد حالة أخرى، وتأتى حالة الإصابة فى نيويورك فى الوقت الذى رصدت فيه منظمة الصحة العالمية حوالى 80 حالة على مستوى العالم، وحوالى 50 حالة أخرى مشتبهة.

وأكد مسئولو الصحة فى ماساتشوستس الأمريكية أول حالة إصابة بجدرى القرود فى 18 مايو، وسيسعى مسؤولو الولاية والمدينة لتحديد كيفية إصابة مريض نيويورك.

وبدأ علماء الأوبئة فى المدينة فى الوصول إلى الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بهذا الشخص.

ويسبب الفيروس حمى وآلاما بالجسم وقشعريرة وإرهاقا لدى معظم المرضى، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة أن يصابوا بطفح جلدى وبثور فى الوجه واليدين وأجزاء أخرى من الجسم.