نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش قانون العمل المصرى فى ندوة قانونية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة القانونية وحماية المهنة برئاسة المهندس خالد آمين، ندوة بعنوان" قانون العمل المصرى "، اليوم السبت، وحاضر فيها الدكتورة حنان عزمى مدير إدارة الشكوى بمديريةً التنظيم والإدارة ، جيهان مكرم مدير اعلام وسط بالهيئة العامة الاستعلامات.

فى البداية رحب المهندس خالد آمين ، رئيس اللجنة القانونية وحماية المهنة ، بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات ومديرية التنظيم والادارة ونقابة المهندسين وما يقدموا من معلومات ودور خدمى للمجتمع السكندرى.

وقالت الدكتورة حنان عزمى، مدير ادارة الشكوى فى مديرية التنظيم والادارة ، ان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 به العديد من البنود التى تنظم العلاقة بين العامل والمؤسسة.

وتناولت فى اللقاء ملف الأجور والعلاوات والمزايا والمنح السنوية والدورية ، مؤكده أن مده الاختبار لأي عامل هو 3شهور ويجوز تجديدها فى حاله عدم اجتياز الاختبارات ولكن فى وظيفة اخرى ، كما تناولت الاجازات السنوية والتى مدتها فى القانون 21يوما لمن هو اقل من 10 سنوات خبرة و30 يوم لمن هم اكثر من 10 سنوات خبرة فى العمل ، كما تناولت ساعات العمل، احكام تشغيل العاملين من السيدات و الاطفال ، انقضاء علاقة العمل ، والفصل التعسفى ونظرة فى قانون العمل الجديد و أبرز المزايا المستحدثة فيه.

كما أجابت على كافة الاستفسارات الخاصة بالمهندسين بخصوص قانون العمل وتكريم المشاركين فى ادارة الندوة والتقاط الصور التذكارية ، وحضر الندوة أعضاء مجلس النقابة المهندس صلاح حامد ، المهندس محمد فتح الباب ، المهندسة هبة المغربي ، المهندس وليد ماضي ، المهندس أحمد محمود ، المهندس محمد قبيصي و المهندس محمد سعيد .