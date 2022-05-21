نقابة الإسعاف: إقبال على الترشح فى انتخابات اللجان النقابية بـ7 محافظات

كتبت ــ آية دعبس

قال إبراهيم الجمل عضو النقابة العامة للإسعاف، إن النقابة العامة تتابع إجراءات الترشح لمجالس إدارات اللجان النقابية التابعة لها، والتى تشمل 25 لجنة نقابية في 25 محافظة من محافظات الجمهورية، وتوجد لجنتان نقابيتان تحت التأسيس.

وأضاف الجمل، في بيان، نظرا لضيق الوقت وكثرة المستندات المطلوبة للترشح، فإن النقابة العامة بكل لجانها كانت حريصة على التواصل مع الأعضاء وتقديم كامل الدعم لهم للتيسير عليهم فى إعداد ملف التقديم للترشح للانتخابات النقابية ، مضيفا: أن النقابة العامة رصدت إقبالا جيدا على الترشح فى بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية وبنى سويف، والإسماعيلية والمنيا، بينما شهدت بعض المحافظات إقبالا متوسطا، مثل: الوادى الجديد وقنا وأسوان، بينما كان الإقبال ضعيفا فى بعض المحافظات و توقع الجمل أن يصل التغيير فى بعض مجالس إدارات اللجان النقابية للإسعاف بنسبة تتخطى الـ 80%.

ولفت إلى أن النقابة العامة للإسعاف تولى هذه الانتخابات أهمية بالغة، حيث إن الدورة النقابية 2022 _ 2026 تمثل الدورة النقابية الثانية بعد صدور قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 235 لسنة 2018 حيث تعتبرها النقابة العامة هى استكمال لمرحلة البناء التنظيمي للجان النقابية بما يحقق أهداف اللجان النقابية.

وأشار إلى أن العاملين بهيئة الإسعاف المصرية يعملون فى ظروف خاصة جدا، لذا فإن النقابة العامة بكل لجانها وتشكيلاتها الحالية تسعى إلى تحسين ظروف العمل وتحسين أوضاع العاملين بهيئة الإسعاف، وانتزاع المزيد من الحقوق للعاملين و تهيئة بيئة العمل لتكون أكثر أمانا بما يعود على طالبى الخدمات الإسعافية الطارئة وغير الطارئة، تماشيا مع إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل، والمبادرات الرئاسية المختلفة للقضاء على الأمراض.

وكان رئيس النقابة العامة للإسعاف وائل سرحان قد أنشأ غرفة عمليات بالنقابة العامة للرد على استفسارات الراغبين للترشح لمجالس إدارات اللجان النقابية بالمحافظات المختلفة، وقد أصدرت النقابة العامة توصيات لكل اللجان النقابية بالتيسير على الراغبين فى خوض الانتخابات طبقا لأحكام القانون وطبقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وكانت قد بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم، السبت، في إجراءات المرحلة الثانية للترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، وتستمر حتى غدا الأحد.