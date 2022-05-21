اليوم.. فتح باب الترشح بالمرحلة الثانية للانتخابات العمالية بـ14 تصنيفا نقابيا

كتبت ــ آية دعبس

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم، السبت، في إجراءات المرحلة الثانية للترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، وتستمر حتى غدا الأحد، وذلك في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي لـ: العاملين بالاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وتُعلن وزارة القوى العاملة، أسماء المُرشحين خلال يومى 23 و24 من شهر مايو الجارى، تمهيدا لبدء تلقيها الطعون يوم 25 مايو2022، والبت فيها 26 من نفس الشهر، لإعلان الكشوف النهائية يومى 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق من يومي 2 و3 من نفس الشهر.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها .