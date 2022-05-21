وأوضح المقدم طيار بهاء الغنام - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/ - أن نسبة الرطوبة بالقمح الذي يتم استيراده من الخارج تصل من 12 إلى 13%، أما نسبة الرطوبة في القمح المصري فتتراوح ما بين 9 إلى 11% فقط، منوها بأن انخفاض نسبة الرطوبة يعد مؤشرا على جودة القمح.

وفيما يتعلق بدرجة نقاء القمح المصرى، قال الغنام "إن درجة نقاء القمح المصري أفضل بكثير مقارنة بالعديد من أنواع القمح على مستوى العالم"، مشددا على أن التوسع في الرقعة المنزرعة داخل المشروع يستهدف في المقام الأول المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير كافة مستلزمات المواطن المصرى فى المقام الأول.

ولفت إلى أن المشروع يعمل على الحفاظ الدائم على التعليمات والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهوريـة لتحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الإكتفاء الذاتى مع الحرص التام على المساعدة في القضاء على البطالة وتوظيف المدنيين في تخصصات مختلفة حتى يستشعر المواطن بحجم العمل المبذول وخطة رئيس الجمهوريـة في التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والعمل بنظام المشاركة مع المستثمرين الزراعيين الجادين بمحددات وضوابط وخبرات في التعامل مع هذا النوع من اقتصاديات تعظيم العائد.