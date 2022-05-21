محافظ الأقصر يعلن بدء تلقى طلبات الشركات لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية

الأقصر- أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية، وذلك فى إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، وفي ضوء تعظيم أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية ذات الصلة.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن وزارة التنمية المحلية إحدى الجهات المطورة ترغب في تلقي طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية: (دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة - شرح مُبسط عن آلية ومنهجية العمل التى تتخذها الشركة فى إدارة المجازر - سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر او مشروعات مشابهة - المُستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملةً مُتضمنة «السجل التجاري الساري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المُضافة» - صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي - الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع - موقع مقر الشركة والمُستند الذي يُثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة - مدى خبرة وتأهيل فريق العمل مُتضمناً السيرة الذاتية - أي معلومات اخرى تود الشركة تقديمها).

على أن يراعى حين التقدم بالمستندات طبيعة الأعمال الآتية:- (التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن (الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمالة والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة) - النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات - أعمال الصيانة الدورية(اليومية ـ الشهرية ـ السنوية) والتى تظهر اثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل - توريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وفى الاوقات المحددة - توفير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر محل هذا العقد).