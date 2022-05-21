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كوكب عطارد يقترن بالشمس اليوم ويصل لأقرب نقطة من الأرض.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 مايو 2022 03:18 م
كوكب عطارد يقترن بالشمس اليوم ويصل لأقرب نقطة من الأرض.. اعرف التفاصيل كوكب عطارد
كتب ــ محمود راغب

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يمر كوكب عطارد بالقرب من الشمس اليوم السبت 21 مايو 2022 من منظورنا على الأرض عند الساعة (07:12 مساءً بتوقيت جرينتش) وسوف يفصل بينهما حوالي درجة ما يجعله غير مرصود تماما لعدة أسابيع، حيث سيكون مطموساً في وهج الشمس.
 
 وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سيمثل ذلك نهاية ظهور عطارد في سماء المساء وانتقاله إلى السماء فجرا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
 
وسيمر عطارد أيضًا بنقطة الحضيض - أقرب مسافة إلى الأرض - في نفس الوقت تقريبًا، حيث سيكون على نفس الجانب للأرض من الشمس على مسافة 0.55 وحدة فلكية (82,278,829 كيلومتر) من الأرض، مما سيجعله بأكبر حجم، وإذا كان يمكن رصده ، فسيبلغ قطره 12.2 ثانية قوسية، ويكون قرصه غير مضاء تمامًا في الوقت الحالي. 
 
يجب التذكير بعدم محاولة استخدام المنظار أو التلسكوب لرصد عطارد في الوقت الحالي نظرا لقربة من الشمس، وهذا خطير، لأن الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الأجهزة ما قد يتسبب بأضرار للعين.

عطارد

كوكب عطارد

الشمس

عطارد والشمس


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