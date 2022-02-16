لا يفوتكم.. القمر يصل مرحلة البدر المكتمل اليوم وكوكب عطارد باستطالته العظمى

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد اليوم الأربعاء مع اكتمال بدر القمر ، حيث يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 15 إلى 17 فبراير، أما ذروة البدر فستكون اليوم الأربعاء 16 فبراير.

ويكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.8 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الثلج أو قمر الصيد لأن الجو القاسي يجعل الصيد صعبا في ذلك الوقت ايضا.

ويشهد اليوم الأربعاء 16 فبراير أيضا ، استطالة عطارد ، حيث يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 26.3 درجة، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الخامسة والثلث تقريبا ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد .

ومع يوم 27 فبراير ، سنكون على موعد مع اقتران القمر مع المريخ، حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ ، حيث نراهما متجاوران عند شروقهما في الرابعة والربع صباحا تقريبا في ذلك اليوم إلى ان يختفيا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي