اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 02:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كشف ملابسات سرقة مصوغات ذهبية من سيدة مسنة فى أطفيح

السبت، 21 مايو 2022 12:42 ص
كشف ملابسات سرقة مصوغات ذهبية من سيدة مسنة فى أطفيح مشغولات ذهبية، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عامل وزوجته لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بسيدة مسنة في أطفيح، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة مسنة، أفادت فيه أن شخص مجهول استولى على مشغولات ذهبية كانت ترتديها، مستغلا إقامتها بمفردها، وأشارت إلى أنه كان يخفي وجهه. 
 
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن جار المجني عليه وزوجته وراء ارتكاب الجريمة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

سرقة سيدة

سرقة مشغولات ذهبية

سرقة بالجيزة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة