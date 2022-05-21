غرق بحمام سباحة..أسرة الطفل حاتم تروى تفاصيل مصرعه: السبب غياب المنقذ (فيديو)

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أسرة الطفل حاتم زين الدين، البالغ من العمر 7 سنوات، والذي لقي حتفه غرقا في حمام سباحة أحد الأندية الخاصة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أثناء تمرين السباحة بسبب غياب المدرب والمنقذ.

وقال حاتم زين الدين عم الطفل لـ اليوم السابع، إن الطفل كان متواجدا مع والدته وجدته في النادي، لحضور تمرين السباحة، ونزل الطفل للحمام في غياب المنقذ، مضيفا أن والدة الطفل فوجئت باختفاء نجلها، وظلت تبحث عنه في النادى، ودخلت لتبحث عنه في دورة مياه الرجال ونظرت في حمام السباحة واكتشفت غرق نجلها بعدما عرفته من المايوه الذي كان يرتديه.

وأشار إلى أن اثنين من الأعضاء قفزا في الحمام واخرجوا الطفل متوفيا وبطنه منتفخة وفارق الحياة.

وتابع أن النادى أرسل فرد أمن وزعموا أنه طبيب النادى ثم بعد ذلك قاموا بنقله بسيارة ملاكي للمستشفي ولكن كان متوفيا.

واتهم عم الطفل إدارة النادي بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل حاتم في حمام السباحة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول الطفل لمستشفي طنطا الجامعي جثة هامدة بعدما تعرض للغرق في حمام سباحة.

وبسؤال اهليته تبين أثناء تواجده في حمام سباحة أحد الاندية بمدينة طنطا غرق في مياه الحمام اثناء التمرين، وفشلت محاولات إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة، تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وشيع أهالي قرية منشية جنزور التابعة لمركز طنطا جنازة الطفل فجر اليوم السبت.



















