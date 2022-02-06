غرق طفل بنهر النيل في الصف وجهود لانتشال جثته

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة طفل تعرض للغرق بنهر النيل في إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق طفل بنهر النيل بإحدى قرى الصف، وأشارت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة الصف، وأقوال ألإراد اسرة الطفل، أنه يدعى "ع.س" يبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، تعرض للغرق بنهر النيل، ولا توجد شبهة جنائية.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وجاري مواصلة الجهود لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.