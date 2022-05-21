عقد دورة تدريب المدربين فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بقنا

قنا صابر سعيد

شارك محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، فى فاعليات دورة تدريب المدربين الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والتى نظمها المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP) بمقر نادى فتيات قنا، وذلك ضمن أنشطة البرنامج، بحضور المهندس محمود مبروك، نائب قائد الفريق الاستشارى فى محافظتى قنا واسيوط، والدكتور محمد نصر، مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والدكتور عبد الله منصور، استشارى المخلفات الصلبة، والمهندس شكرى حسين، استشارى التطوير المؤسسى والتدريب، والمهندس أيمن النعاس، المدير الفنى.

وقال أبو كريشة، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد مدربين أكفاء يمتلكون قدرات احترافية علمية ومهارية للمساهمة فى تطوير الأفراد والمؤسسات الحكومية وخاصة العاملة فى إدارة المخلفات الصلبة فى ضوء تحليل وتحديد احتياجاتها التدريبية، مشيرا إلى أنه فى ختام التدريب سيتم تقيم المتدربين، وفعاليات التدريب لتحديد مدى نجاح الدورة التدريبية فى تحقيق أهدافها.

وقال الدكتور محمد نصر، مدير شئون البيئة، أن هذا التدريب يهدف إلى دعم "مشاركة الأفكار والخبرات"، بدلاً من التركيز على "نقل المعلومات أو الخبرة أو التدريب المتخصص"، وتوفير الأساس لهيكل واستراتيجية تدريب المدربين، وتزويد المشاركين ببعض المفاهيم الأساسية وأساليب الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مشيرا إلى أنه شارك فى الدورة التدريبية 14 مدربا من مسئولى ادارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وممثلى وحدات إدارات المخلفات الصلبة بمختلف مدن المحافظة، وفرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة قنا، وممثلى ادارات المالية، والتعاقدات، والإعلام بديوان عام محافظة قنا.

يُذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التابعة لوزارة البيئة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة تظيفة من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، ويجمع بين مكونين فنى ومالى ويتم تنفيذه بشكل مبدئى فى أربع محافظات (قنا – أسيوط - كفر الشيخ - الغربية).