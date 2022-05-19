اليوم السابع
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"الكيس الأسود".. مسرحية للأطفال للتوعية بالتعامل الآمن مع المخلفات الصلبة

الخميس، 19 مايو 2022 10:21 م
"الكيس الأسود".. مسرحية للأطفال للتوعية بالتعامل الآمن مع المخلفات الصلبة "الكيس الأسود".. مسرحية للأطفال للتوعية فى التعامل مع المخلفات الصلبة
الغربية عادل ضرة

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شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية، عرض مسرحية الكيس الأسود للأطفال للتوعية بالتعامل الأمن والصحيح مع المخلفات الصلبة، وذلك بالتعاون مع كل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومركز شباب سمنود.

وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقها البرنامج في كل من حي طنطا أول ومركز مدينة سمنود لتعريف المواطنين بقضايا المخلفات الصلبة والنظام الجديد لإدارة المخلفات الصلبة والذي يتم تنفيذه في المحافظة بالتعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة الغربية وبدعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية الدولية وبنك التعمير الأوروبي.

من جانبه، قال مهندس أحمد شومان، نائب مدير البرنامج رئيس فريق عمل محافظة الغربية، إن هذا البرنامج يأتي وفي إطار توجهات القيادة السياسية بضرورة البدء في إنشاء انظمه إدارة للمخلفات الصلبة في محافظات مصر وتعتبر محافظة الغربية ضمن 4 محافظات تم اختيارهم ليكونوا بمثابة محافظات استرشاديه لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف شومان، أن من أهم نتائج حملة التوعية التي تم تنفيذها تحقيق تعبئة مجتمعية حقيقية بين كافة المديرات والهيئات التنفيذية بالمحافظة أفرزت مبادرات مثل ما يحدث اليوم من خلال هذا التعاون المثمر بين البرنامج ومركز شباب مدينة سمنود.

من جانبه قال حسني رضوان، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إن البرنامج قام بمجموعة من الأنشطة التوعوية في المنطقتين اللذان تم اخيارهم ممثلة في زيارات للرائدات الريفيات لربات البيوت لتوعيتهم بأهمية الفصل من المنبع والالتزام بمواعيد جمع القمامة من المنازل إلي جانب تنفيذ عدد من ورش العمل واللقاءات المجتمعية.

وأضاف رضوان أنه تم إطلاق مبادرة سفراء البيئة من الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة قاموا بعمل زيارات ميدانية في مختلف مراكز المحافظة لتوعية المواطنين والأهالي بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.

 

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محافظة الغربية

سمنود

المخلفات الصلبة

إدارة المخلفات الصلبة


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