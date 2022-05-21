طقس الخليج.. حار بالإمارات وأتربة بالبحرين

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على شمال المملكة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على شمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 5-30كم/ساعة, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون -بإذن الله- حارا خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ومن المتوقع أن يكون مغبرا في وقت لاحق.

الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقد احياناً.

كما حذرت إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية و الصغرى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 10%.

أعلى مد في الساعة 9:30 صباحاً وفي 9:12 مساء وأدنى جزر في الساعة 3:34 مساء وفي الساعة 4:04 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:48 صباحاً والغروب عن الساعة 6:20 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 11:54 مساء والأفول في الساعة 9:53 صباحاً.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب غرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 04:28 و الجزر الأول عند الساعة 11:10 و الجزر الثاني عند الساعة 22:03.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 01:29 و الجزر الاول عند الساعة 20:21 و الجزر الثاني عند الساعة 08:20 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 26 70 20 دبي 41 27 75 20 الشارقة 42 27 70 15 عجمان 38 27 65 25 أم القيوين 38 25 60 25 رأس الخيمة 43 27 55 15 الفجيرة 38 29 60 15 العين 45 26 50 10 ليوا 43 26 55 10 الرويس 40 28 60 20 السلع 45 29 35 10 دلما 38 29 60 30 طنب الكبرى 31 27 85 50 طنب الصغرى 31 27 85 50 أبو موسى 31 27 85 50 -مل-.