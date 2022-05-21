زراعة القليوبية: حصاد 45500 فدان قمح وتوريد 99 ألف طن للصوامع

القليوبية إبراهيم سالم

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، إنه جرى الانتهاء من حصاد 45500 فدان قمح من إجمالى 50 ألفا و145 فدانا على مستوى المحافظة، موضحا أنه بدأت أعمال الحصاد فى التزايد خاصة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، كما بدأت عملية التوريد لصوامع المحافظة ونقاط التجميع، حيث استقبلت الصوامع حتى الآن 98913 طن قمح من المزارعين.

وأكد زايد فى تصريحات صحفية، أن المحافظة أولت هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا، حيث كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

ومن ناحيته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عقد اجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح فى المواعيد المحددة، والتأكيد على دورهم الوطنى فى الوقوف بجانب بلدهم، لتفادى حدوث أزمة فى كميات القمح هذا العام، باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم فى حياة أى دولة.

وتابع المحافظ أنه تم التأكيد على المزارعين أن تبعات الأحداث الدولية تقتضى أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أى عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.