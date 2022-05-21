اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يعين "هان دوك سو" رئيسا للوزراء

السبت، 21 مايو 2022 12:15 م
رئيس كوريا الجنوبية يعين "هان دوك سو" رئيسا للوزراء رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، رسميا اليوم السبت، هان دوك سو رئيسا للوزراء، بعد مصادقة البرلمان على ترشيحه لتولي المنصب.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة صادقت على ترشيح هان أمس بعد ما يقرب من 50 يوما من الجدال بين الأحزاب بشأن مدى ملاءمته للمنصب.

ومنح الرئيس الكوري الجنوبي شهادة تعيين لهان صباح اليوم في المكتب الرئاسي بسول.

وبذلك يتولى هان (72 عاما) منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية، إذ سبق أن شغل هذا المنصب في عهد إدارة الرئيس الأسبق، روه مو هيون، خلال الفترة بين عامي 2007 و 2008.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان للمصادقة على تعيينه، قال هان "إن تحقيق الاستقرار في الاقتصاد من أجل توفير سبل العيش للمواطنين العاديين سيكون على رأس أولوياته.

ومن المتوقع أن يعطي تعيينه الزخم الذي تشتد حاجة إدارة يون الوليدة إليه فيما تواجه سلسلة من المهام، منها التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما يتعلق بالتوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية التي أثارها استمرار الاستفزازات الكورية الشمالية.

 


رئيس كوريا الجنوبية

هان دوك سو

الحكومة الكورية

اخبار كوريا الجنوبية


الموضوعات المتعلقة

بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يتفقان على توسيع المناورات العسكرية المشتركة

السبت، 21 مايو 2022 11:03 ص

الرئيس الأمريكى جو بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية فى أول زيارة آسيوية له

الجمعة، 20 مايو 2022 10:53 ص

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى انفجار بمصفاة لتكرير النفط فى كوريا الجنوبية

الجمعة، 20 مايو 2022 10:26 ص

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 مايو 2022 09:29 ص

كوريا الجنوبية تنفى استبعاد الصين من الإطار الاقتصادي (IPEF)

الخميس، 19 مايو 2022 02:42 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة