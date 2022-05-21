رئيس كوريا الجنوبية يعين "هان دوك سو" رئيسا للوزراء

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عين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، رسميا اليوم السبت، هان دوك سو رئيسا للوزراء، بعد مصادقة البرلمان على ترشيحه لتولي المنصب.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة صادقت على ترشيح هان أمس بعد ما يقرب من 50 يوما من الجدال بين الأحزاب بشأن مدى ملاءمته للمنصب.

ومنح الرئيس الكوري الجنوبي شهادة تعيين لهان صباح اليوم في المكتب الرئاسي بسول.

وبذلك يتولى هان (72 عاما) منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية، إذ سبق أن شغل هذا المنصب في عهد إدارة الرئيس الأسبق، روه مو هيون، خلال الفترة بين عامي 2007 و 2008.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان للمصادقة على تعيينه، قال هان "إن تحقيق الاستقرار في الاقتصاد من أجل توفير سبل العيش للمواطنين العاديين سيكون على رأس أولوياته.

ومن المتوقع أن يعطي تعيينه الزخم الذي تشتد حاجة إدارة يون الوليدة إليه فيما تواجه سلسلة من المهام، منها التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما يتعلق بالتوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية التي أثارها استمرار الاستفزازات الكورية الشمالية.