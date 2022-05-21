حياة كريمة بالأقصر.. مدينة إسنا تبدأ إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بدء أعمال الحفر لإنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمجلس قروى النمسا، وذلك ضمن خطة محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم لحل أزمات القمامة والنباشين فى قرى ونجوع مدينة إسنا الأكبر كتلة سكنية فى المحافظة.

وفى هذا الصدد يتابع المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا بدء أعمال الحفر لإنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمجلس قروى النمسا ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى والنجوع.

وفى نفس السياق تفقد رئيس مجلس قروي النمسا، استمرار العمل فى تركيب كابلات الكهرباء على الطريق الشرقي طراد النيل بالنمسا، حيث أنه جاري إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء والمحولات بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، والشركة المنفذة شركة مدكور تحت إشراف جهاز التعمير، والمهندس أحمد السعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، وتحت اشراف هندسه إسنا والمهندس عادل منير قورة رئيس شبكة كهرباء النمسا، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

كما تفقد رئيس القرية، استمرار العمل فى تطوير مركز شباب القرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى فى صب أعمدة الدور الأرضي بمركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين، الدور الأرضي يتكون من "صالة ألعاب رياضية وتخاطب ومركز علاج طبيعي وحضانة"، والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية وورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة ومركز مودة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع، وبحضور المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



الحفر لإنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمجلس قروى النمسا (3)



الحفر لإنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمجلس قروى النمسا (4)



الحفر لإنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمجلس قروى النمسا (5)



الحفر لإنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمجلس قروى النمسا (1)