محافظ أسوان يتابع نتائج الزيارة الميدانية لوحدة حياة كريمة لقرى العون الغذائى

أسوان - عبد الله صلاح

قامت وحدة حياة كريمة بأسوان بعرض تقرير على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها الوحدة لقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر التابعة لوزارة الزراعة والتى تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان.

وتفقد ومتابعة الأعمال الجارية بهذه القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، بجانب الاطمئنان على الأحوال المعيشية للمواطنين ، وتضم خمس قرى وهى " كلابشة القديمة وكلابشة الجديدة وبشاير الخير وتوماس وعافية وجرف حسين ".

وقام فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بالمرور على الوحدة الصحية بقرية كلابشة والتى تقع بمدخل القرية على الطريق الرئيسى حيث يتم بها تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بنسبة تنفيذ وصلت إلى 65 % ، ويوجد به تباطؤ فى التنفيذ من جانب الشركة المنفذة .

ونقل رئيس الوحدة تعليمات محافظ أسوان المشددة بشأن عدم السماح بأى تقاعس أو تأخير من أى شركة أو مقاول فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حيث سيتم استبعاد كل من لم يلتزم بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم التعامل معه فى أى مشروعات مستقبلية.

ثم قام أعضاء الوحدة بتفقد الجهود المبذولة بروافع مياه الشرب بكلابشة القديمة والجديدة ، كما تم متابعة أعمال تركيب الوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحى بقرية بشاير الخير بنسبة تنفيذ 70 %.

وعقب ذلك تم تفقد رافع المياه بالقرية والتى تبرع بتخصيص قطعة الأرض لإقامة هذا الرافع مسئولى مزرعة الراجحى المتواجدة بجوارها، بجانب مساهمتهم فى الموافقة على مد التيار الكهربائى للرافع بما يحقق بدوره الصالح العام لأهالى القرية ، ويؤكد على الدور الإيجابي للمشاركة المجتمعية الجادة لهم.

فيما عبر أهالى قرى العون الغذائى عن سعادتهم بالخطوات التى إتخذتها الدولة والمحافظه من أجل تحقيق هذه النقل والطفرة الغير المسبوقة بقراهم ، مقدمين شكرهم للرئيس السيسى على تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية التى تساهم بشكل مباشر فى توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، ولاسيما فى المناطق النائية والمحرومة.