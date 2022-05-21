حبس مالك عمارة وصاحب شركة مصاعد فى حادث مصرع طبيبة سقطت من أسانسير بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، حبس مالك برج سكنى بشارع الغشام دائرة القسم، وصاحب شركة مصاعد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل الخطأ، فى واقعة مصرع طبيبة صيدلانية إثر سقوطها من المصعد الخاص بالبرج السكنى الذي تقطن فيه.

تعود أحداث الواقعة ليوم 29 مارس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، بوصول "ميادة علاء" 28 سنة، صيدلانية بمستشفى القنايات المركزي، مصابة بكسر مضاعف في الساق اليمنى، وتوفيت فور وصولها.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الصيدلانية إثر تعرضها لحادث أسانسير في مسكنها بناحية شارع الغشام بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1998 إدارى قسم ثانى الزقازيق، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن.