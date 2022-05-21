بورسعيد تودع ضحية "زفة الفرح".. تشييع جثمان الطفلة حنين إلى مثواه الأخير.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من جنازة الطفلة حنين ضحية طلقات الخرطوش فى محافظة بورسعيد.

أدى المئات من أهالى محافظة بورسعيد، صلاة الجنازة على الطفلة حنين مسعد الرازقى المبالغة من العمر 10 سنوات، والتى فارقت الحياة بسبب طلقات خرطوش تم أطلقها فى حفلة زفاف بالسيارات مرت أسفل منزلها.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى بورسعيد، بعد انتشار خبر وفاة الطفلة حنين التى لقيت مصرعها، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضها لإصابات خطيرة فى الوجه عندما كانت تقف فى شرفة منزلها وأطلق شخص طلقات خرطوش فى حفل زفاف بنطاق حى العرب.

وكانت مستشفى السلام بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، قد استقبلت المصابة حنين مسعد الرزقى والتى تبلغ من العمر 10 سنوات، عن طريق الأهالي، بعد تعرضها لطلق خرطوش، واستقرار أجزاء من الطلقات بأماكن متفرقة فى الوجه والرقبة.

فور وصول الطفلة للمستشفى تم استقبالها بقسم الطوارئ وجرى عمل الإشاعات اللازمة لها، وتبين أنها مصابة بـ طلقات فى فروة الرأس من الخارج، وداخل تجويف العين اليسرى خلف كرة العين، وداخل التجويف الأنفى الأيمن، وبجانب وخلف الفك العلوي، وبالجبهة اليسرى للوجه، وعلى جسم الفقرة العنقية الخامسة، وتعانى من ارتشاح هوائى بالرقبة على جانبى القصبة الهوائية.

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على أسباب الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم.

وأكدت أسرة الطفلة، أن حنين كانت تقف فى شرفة المنزل، وأثناء مرور زفة فرح من شارع السواحل وعدلى بحى المناخ ببورسعيد، قام أحد المشاركين بإطلاق طلقات الخرطوش مما تسبب فى إصابة الفتاة.

وطالبت أسرة الطفلة بسرعة الكشف عن كافة المتسببين فى الحادث، وتقديمهم للمحاكمة خاصة وأن الطفلة تعرضت لإصابات خطيرة.



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