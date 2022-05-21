ضربوها بالخرطوش وماتت.. أم الطفلة حنين تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء أمس الجمعة، من داخل منزل الطفلة حنين التي لقيت مصرعها بعدما أصيبت بطلقات الخرطوش وهي تشاهد "زفة عربيات" من شرفة منزلها بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.

وقالت والدة الطفلة حنين، إنها كانت تقف في شرفة المنزل تشاهد "زفة عربيات" تمر في الشارع، وفوجئنا بها تسقط على الأرض مغشياً عليها والدماء تملأ الأرض وطلقات الخرطوش تنتشر في سقف الشرفة، فتوجهنا على الفور للمستشفى.

وأوضحت الأم المكلومة، أن نجلتها تلقت العلاج داخل المستشفى وأخرجوا منها بعض الطلقات والبعض الآخر استقر في جسمها وبالأحري في منطقة الوجه والقصبة الهوائية، مشيره إلي أنها بعدها خرجت، وتم عرضها على بعض الأطباء.

وأشارت والدة الطفلة حنين، أنها مساء أول أمس الخميس، سقطت حنين فى الأرض فجأةً وذهبنا بها إلى المستشفى على الفور ولكنها فقدت الوعي تماماً وانقطع الأكسجين وتوقف القلب، وباءت كل محاولات الأطباء والاطقم الطبية بالفشل وماتت حنين.

وأوضحت أم حنين، أنه بعد إعلان موعد الجنازة أن تكون بعد صلاة العشاء أمرت النيابة العامة، بعرضها، على الطبيب الشرعي للوقوف علي السبب وراء وفاتها.

كانت حالة من الحزن سادت بين أهالي بورسعيد، بعد انتشار خبر وفاة الطفلة حنين التي لقيت مصرعها، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الوجه عندما كانت تقف في شرفة منزلها وأطلق شخص طلقات خرطوش في حفل زفاف بنطاق حي العرب.

وكانت مستشفي السلام بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، قد استقبلت المصابة حنين مسعد الرزقي والتي تبلغ من العمر 10 سنوات، عن طريق الأهالي، بعد تعرضها لطلق خرطوش، واستقرار أجزاء من الطلقات بأماكن متفرقة في الوجه والرقبة.

فور وصول الطفلة للمستشفي تم استقبالها بقسم الطوارئ وجري عمل الإشعات اللازمة لها، وتبين أنها مصابة بـ طلقات في فروة الرأس من الخارج، وداخل تجويف العين اليسري خلف كرة العين، وداخل التجويف الأنفي الأيمن، وبجانب وخلف الفك العلوي، وبالجبهة اليسري للوجه، وعلي جسم الفقرة العنقية الخامسة، وتعاني من ارتشاح هوائي بالرقبة علي جانبي القصبة الهوائية.

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض علي المتهم.

وأكدت أسرة الطفلة، أن حنين كانت تقف في شرفة المنزل، وأثناء مرور زفة فرح من شارع السواحل وعدلي بحي المناخ ببورسعيد، قام أحد المشاركين باطلاق طلقات الخرطوش مما تسبب في إصابة الفتاة.

وطالبت أسرة الطفلة بسرعة الكشف عن كافة المتسببين في الحادث، وتقديمهم للمحاكمة خاصة وأن الطفلة تعرضت لإصابات خطيرة.