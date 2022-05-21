بلاغ ضد رئيس لجنة امتحانات إعدادية بالبحيرة لمنع طالبة من الذهاب لدورة المياه

البحيرة - ناصر جودة

تقدم ولى أمر طالبة فى الصف الثالث الإعدادى بمحافظة بالبحيرة، ببلاغ رسمى للنيابة الإدارية ضد رئيس لجنة الامتحانات بإحدى المدارس يتهمها بمنع نجلته من دخول دورة المياه أثناء أدائها الامتحان مما أدى إلى قضاء حاجتها على نفسها.

كما تقدم والد الطالبة بشكوى إلى الإدارة التعليمية بإيتاى البارود، حملت رقم 809 بتاريخ 19 مايو الجارى بخصوص نفس الأمر.

وأوضح "خالد.ع.م" والد الطالبة فى البلاغ المقدم، أن ابنته "س" المقيدة فى الصف الثالث الإعدادى بمدرسة ماجدة الصيرفي، التابعة للإدارة التعليمية بإيتاى البارود فى محافظة البحيرة، تعانى من مرض قولون تقرحي، وحالتها الصحية تُلزم أن تتردد على دورة المياه بصفة مستمرة.

وأضاف أنه توجه فى اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية إلى رئيس لجان الصف الثالث الإعدادى بالمدرسة «و.ص»، وأوضح له حالة ابنته الصحية، وأطلعه على التقارير الطبية الخاصة بها.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه أثناء أداء نجلته امتحان مادة الجبر فى لجنة 11 بمدرسة ماجدة الصيرفي، طلبت ابنته من الملاحظين الذهاب لدورة المياه ولكنهم رفضوا مما تسبب فى عدم تحكمها فى نفسها وترتب على ذلك تبرزها على نفسها مما أدى لتدهور الحالة النفسية لابنته وعدم استكمالها لامتحانات الشهادة الإعدادية.