"تعليم البحيرة" تحصد المركز الأول على الجمهورية بمسابقة البرلمان المدرسى

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية الأنشطة المدرسية والتربوية كوسيلة رئيسية فى العملية التعليمية وأداة للابتكار والإبداع لصقل المواهب ودعم وتنمية الروح الوطنية والوعى لدى النشء والشباب والطلاب، موجها بالعمل على التطوير المستمر لمواكبة احدث النظم والتقنيات التكنولوجية لإعداد جيل مبتكر ومبدع.

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الكبيرة التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة التربوية لصقل وتنمية المواهب وافراز جيل على قدر كبير من العلم والمعرفة قادر على حمل لواء البناء والتنمية.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة حصول منتخب مدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة البرلمان المدرسى كما تصدروا قائمة الشرف الجمهورى، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم الفريق والمشرفين تقديرا وتشجيعا لهم على جهودهم وإبداعاتهم.