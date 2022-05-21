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اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن أموال محتجزة لديه

السبت، 21 مايو 2022 08:00 ص
اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن أموال محتجزة لديه اليمن - أرشيفية
وكالات

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قدمت الخارجية اليمنية طلبا إلى الحكومة اللبنانية للإفراج عن أموال يمنية محتجزة لدى بنك لبناني، مخصصة لتغطية شراء السلع الأساسية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن سفير اليمن لدى لبنان عبد الله الدعيس، التقى يوم الجمعة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، وتقدم له بطلب لتوجيه الجهات المختصة بالإفراج عن بقية الوديعة الموجودة في أحد البنوك اللبنانية المخصصة لشراء السلع الغذائية.

وفي اللقاء، استعرض السفير اليمني المستجدات على الساحة اليمنية والمتمثلة بالنقل السلس للسلطة، وتولي مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وأعضاء المجلس زمام السلطة، وعودة المجلس والحكومة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

وقال إن من أولويات المهام السعي إلى تحقيق الأمن والسلام ومعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن، رغم ما قد يعترض ذلك من صعوبات جمة من قبل الحوثيين "الذين عادة ما يتهربون من استحقاق السلام".

وفي 4 يونيو الماضي، تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال لقائه وفدا من البنك المركزي اليمني وبنوك يمنية بـ"العمل للإفراج عن جزء من الأموال اليمنية المحتجزة لدى نظيراتها اللبنانية".

وأكد سلامة الضغط على مديري البنوك اللبنانية من أجل الإفراج عن جزء من أموال البنوك اليمنية المحتجزة، وجدولة المبالغ المتبقية.

ويبلغ حجم الأموال اليمنية العالقة في البنوك اللبنانية، وفقا لمصادر مصرفية يمنية، نحو 250 مليون دولار أمريكي، وتستخدم في تمويل التجارة الدولية إلى اليمن، عبر اعتمادات لدى بنوك لبنانية، وتعذر سحبها بسبب القيود التي يفرضها القطاع المصرفي في لبنان جراء تصاعد الأزمة المالية والاقتصادية.


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