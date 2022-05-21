السيطرة على حريق داخل مشتل فى الطالبية

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق داخل مشتل أشجار بالطالبية دون وقوع أي إصابات، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق بشارع السويس المتفرع من ترسا بمنطقة الطالبية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران داخل المشتل وعملوا على تقليل حجم الخسائر، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مع إبلاغ حي الطالبية بالواقعة.