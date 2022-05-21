الرئيس السيسي: تكلفة استصلاح مليون فدان بمشروع مستقبل مصر 250 مليار جنيه

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة الزراعة فى مشروع مستقبل مصر أعلى بكثر من أى مكان فى الدلتا، مشيرا إلى تكلفة زراعة الفدان تصل ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان، معلقا:"دي أسعار من سنتين ثلاثة، يعنى المليون فدان دول يخشوا في 250 مليار جنيه".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، معانا مستثمرين واعلام وأجهزة الدولة مهم قوى نبص على ده ونتكلم، كلامنا أن إحنا منقدرش نستنى لغاية سنة 2024، يمكن نضغط على نفسنا علشان الظروف اللى إحنا شايفينها".

وتابع: يهمنا كمصريين نبقا شايفين ده وشايفين تطوراته وأهدافه.. مقدرش أكون مطمئن لو تجاوزت 23 فى مستقبل مصر غير اللى في توشكى وبنى سويف واللاهون وغيره، ليه بنقول كده حتى لو هنضغط".