الداخلية: ضبط 80 طربة حشيش في سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج ، وبحوزتهما (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – 2 قطعة سلاح أبيض- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.