الأرصاد: انخفاض بالحرارة اليوم وغدا 5 درجات ونشاط للرياح

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم السبت 21 مايو وحتى غدا الأحد 22 مايو ، انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات ، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد .

كما تشهد البلاد اليوم وغدا، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.