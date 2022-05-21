انخفاض بالحرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، معتدل على جنوب البلاد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

السبت 21 مايو:

اعتبارا من السبت 21 مايو إلى الأحد 22 مايو ، انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- الأحد 22 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-الإثنين 23 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 24 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الأربعاء 25 مايو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الخميس 26 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.