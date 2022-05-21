اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استطلاع: شعبية بايدن في أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة

السبت، 21 مايو 2022 07:00 ص
استطلاع: شعبية بايدن في أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "أسوشيتد برس- نورك" للأبحاث أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تراجعت في مايو الجاري إلى أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أنه فقط 39% من البالغين في أمريكا وافقوا على أدائه كرئيس، في مزيد من الانخفاض عن تقييم سلبي سابق قبل شهر.

وأضافK"2 من كل 10 بالغين، قالوا إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح أو أن الاقتصاد في حال جيدة، في تراجع عن 3 من كل 10 قبل شهر"، مشيرا إلى أن هذا التراجع تركز في صفوف الديمقراطيين، حيث أكد 33% فقط داخل حزب الرئيس أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، في تراجع عن نسبة 49% في أبريل الماضي".

وبلغت الموافقة على سياساته بين الديمقراطيين، قبل انتخابات التجديد النصفي، نسبة 73%، في انخفاض كبير عن وقت سابق في رئاسته.

وفي استطلاع أجراه المركز عام 2021، لم تنخفض نسبة التأييد لبايدن بين الديمقراطيين مطلقا عن 82%.

وأشار خبراء إلى أن "النتائج تعكس شعورا واسعا بالسخط في بلد يواجه سلسلة من التحديات تتراوح بين التضخم، والعنف المسلح، ونقص مفاجئ في حليب الأطفال، إلى استمرار تهديد جائحة كورونا".


جو بايدن

امريكا

البيت الابيض

الحزب الديمقراطى

الحزب الجمهورى


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