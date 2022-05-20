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3 كليات ينطبق على خريجيها التقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2021

الجمعة، 20 مايو 2022 01:06 م
3 كليات ينطبق على خريجيها التقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2021 النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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حددت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها اليوم الجمعة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، الكليات التي ينطبق عليها التقدم لخريجيها للمسابقة.

 

1 _ خريجى كليات الحقوق

 

2 _ الشريعة والقانون جامعة الأزهر

 

3 _ كلية الشرطة

 

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.


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