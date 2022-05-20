اليوم السابع
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معرض لوحات فنية لذوى الهمم.. وأطفال يشكلون أوانى بمتحف كفر الشيخ..صور

الجمعة، 20 مايو 2022 10:54 م
معرض لوحات فنية لذوى الهمم.. وأطفال يشكلون أوانى بمتحف كفر الشيخ..صور أعمال فنية بالمعرض
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد متحف كفر الشيخ عددا من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، بتنظيم ورشة فنية لتشكيل الأواني من الصلصال الأسواني "بني وأبيض" لإحياء الحرف التراثية بالمحافظة، ومنها تشكيل الفخار، كما تم افتتاح معرض للوحات المتعددة من أعمال ذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور أسامة بريد، مدير متحف كفر الشيخ، ومروة كمال باحثة ماجستير فى العلاج بالفن، والفنان التشكيلى عبدالوهاب عبدالمحسن، و25 طفلا، ومسئولين عن المتحف، وعدد من الطلاب والشباب وكبار السن.

 

كما شهد متحف كفر الشيخ توافد عدد كبير من الطلاب من المحافظات ومن قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، لرؤية التحف الأثرية بالمحافظة، والتي تمثل كافة العصور منها اليونانية والرومانية والفرعونية والإسلامية والقبطية.

 

اطفال يشاركون في ورشة فنية بمتحف كفر الشيخ
اطفال يشاركون في ورشة فنية بمتحف كفر الشيخ
 
افتتاح معرض لذوي الهمم
افتتاح معرض لذوي الهمم
 
جانب من ورشة الافال
جانب من الورشة
 
لوحات رسمها ذوى الهمم
لوحات رسمها ذوى الهمم
 
لوحات فنية لذوي الهمم
لوحات فنية لذوي الهمم
 
لوحات لذوي الهمم
لوحات لذوي الهمم
 
مشتاركة الاطفال في الاحتفال لليوم العالمي للمتاحف
مشتاركة اطفال في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف
 
ورشة للاطفال لرسم وتشكيل اواني تراثية
ورشة للاطفال لرسم وتشكيل اواني تراثية

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