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مصرع شخص وإصابة 12 فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى بالفيوم

الجمعة، 20 مايو 2022 11:57 م
مصرع شخص وإصابة 12 فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى بالفيوم اسعاف - ارشيفية
كتب هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى شمال كوبرى دمو نطاق محافظة الفيوم .

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى نطاق محافظة الفيوم. وهرعت 7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ ونقلت محمود جمال اسماعيل جثة هامدة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم .

واستقبل مستشفى الفيوم العام سامى رمضان رجب اشتباه ما بعد الارتجاج ، محمود سلامة مصاب تهتك بالقدمين ، عبدالله على مصاب جرح بالرأس ، احمد حسان، محسن روبى ، محمود عبد العزيز ، اشرف سلامة ، احمد سلامة ، وليد حلمى مصابين بكدمات متفرقة بالجسم. كما استقبل المستشفى كمال محمد ، محمد صلاح ، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم واضطراب بالوعى ، محمد كامل مصاب اشتباه بالفقرات.


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