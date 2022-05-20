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لوجانسك: اعتراض صاروخ "توتشكا أو" بالقرب من مدينة دبالتسيف

الجمعة، 20 مايو 2022 07:00 ص
لوجانسك: اعتراض صاروخ "توتشكا أو" بالقرب من مدينة دبالتسيف الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار في جمهورية لوجانسك الشعبية اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لصاروخ "توتشكا أو" أطلقه الجيش الأوكراني على مدينة دبالتسيف.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي على "تيليجرام": "دمرت قوات دفاعنا الجوي على المشارف الشمالية لمدينة دبالتسيف صاروخ (توتشكا أو) أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية بعد منتصف ليلة الخميس - الجمعة بقليل".

وأضاف: "حسب المعطيات الأولية، لم تقع إصابات نتيجة الحادث".

من جهتها، أشارت جمهورية دونيتسك الشعبية في وقت سابق، إلى أن "مدنيا أصيب في ياسينوفتايا خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية للبلدة".

وقالت في بيان: "قام المسلحون الأوكرانيون بقصف منطقة ياسينوفتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال ساعة واحدة، حيث أطلقوا 8 صواريخ غراد من راجمة بي إم-21 على البلدة".

وتقع بلدة ياسينوفتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وتضم أكبر محطة سكك حديد في الاتحاد السوفييتي السابق.


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