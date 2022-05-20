لوجانسك: اعتراض صاروخ "توتشكا أو" بالقرب من مدينة دبالتسيف

أكد المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار في جمهورية لوجانسك الشعبية اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لصاروخ "توتشكا أو" أطلقه الجيش الأوكراني على مدينة دبالتسيف.
وجاء في بيان المكتب التمثيلي على "تيليجرام": "دمرت قوات دفاعنا الجوي على المشارف الشمالية لمدينة دبالتسيف صاروخ (توتشكا أو) أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية بعد منتصف ليلة الخميس - الجمعة بقليل".
وأضاف: "حسب المعطيات الأولية، لم تقع إصابات نتيجة الحادث".
وقالت في بيان: "قام المسلحون الأوكرانيون بقصف منطقة ياسينوفتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال ساعة واحدة، حيث أطلقوا 8 صواريخ غراد من راجمة بي إم-21 على البلدة".
وتقع بلدة ياسينوفتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وتضم أكبر محطة سكك حديد في الاتحاد السوفييتي السابق.
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