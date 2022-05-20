لدفاعه عن ابنه من ذوي الاحتياجات.. سائق يقتل "قهوجي" في بولاق الدكرور (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، من مسرح جريمة مقتل قهوجي على يد سائق في منطقة صفط اللبن، ببولاق الدكرور، حيث استعان المتهم بعدد من أصدقائه، واعتدوا على المجني عليه، فأصابوه برأسه، كما ألقوا عليه غلاية مياه ساخنة، ما أسفر عن مقتله.

وكشف أحد أفراد أسرة المجني عليه لـ"اليوم السابع"، أن المجني عليه لديه ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وخلال لعب ابنه مع طفل من الجيران، حدث خلاف بينهما، ما دفع والد الطفل الآخر للاعتداء بالضرب على ابن المجني عليه رغم علمه أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أضاف أن المجني عليه التقى بالمتهم لمعاتبته على ضرب ابنه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، واستعان المتهم بعدد من أصدقائه، واعتدوا على المجني عليه بمكان عمله، وأصابوه بعدة جروح خطيرة بأنحاء جسده في الشارع، ثم ألقى المتهم عليه غلاية مياه خاصة بمقهى القتيل، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأنهى عامل حياة صاحب مقهى في بولاق الدكرور، بحرقه بغلاية مياه، والاعتداء عليه بالضرب بمشاركة آخرين، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لاعتدائه على ابنه بالضرب، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل صاحب مقهى إلى المستشفى مصابا بحروق وجروح في حالة حرجة، نتيجة الاعتداء عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه صاحب مقهى، عاتب المتهم على ضربه لابنه، مما دفع المتهم للاستعانة بعدد من أصدقائه، واعتدى على المجني عليه بمكان عمله، وأصابوه بعدة جروح، ثم ألقى غلاية المياه عليه فأصابه بحروق، وفروا هاربين.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.