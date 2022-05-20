طقس الخليج.. مغبر بالإمارات وحار بالبحرين

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون معتدلاً ويكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار .

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث اقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 % والصغرى 15 %.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا ومغبر بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

الرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج يضطرب غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:17 والمد الثاني عند الساعة 03:40 الجزر الأول عند الساعة 10:20 الجزر الثاني عند 21:13.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 00:29 الجزر الاول عند الساعة 19:20 الثاني عند الساعة 07:22.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 26 90 30 دبي 40 27 90 25 الشارقة 40 27 90 20 عجمان 37 28 85 25 أم القيوين 39 23 90 30 رأس الخيمة 43 25 85 20 الفجيرة 35 27 85 30 العين 46 27 55 10 ليوا 43 25 60 10 الرويس 41 27 50 15 السلع 40 26 50 15 دلما 38 29 75 30 طنب الكبرى 37 28 85 35 طنب الصغرى 37 28 85 35 أبو موسى 37 28 85 35.