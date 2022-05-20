شاب يصنع سيارة من الخردة فى كفر الشيخ بتكلفة 17 ألف جنيه.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع اختراع شاب سيارة من الخردة في شهرين فقط بتكلفة 17 ألف جنيه، باستخدام موتور موتوسكيل، بدلا عن التوك توك، لاستخدامها في الانتقال.



قال محمد عبد المولى، ميكانيكي، 31 سنة، إنه قرر أن يشتري توك توك ليساعده على الانتقال من مكان لآخر بالإضافة ليكون وسيلة من وسائل زيادة دخله، وفوجئ بأن التوك توك ثمنه وصل 50 ألف جنيه، وليس لديه هذا المبلغ، فقرر أن يخترع سيارة ويستغل خبرته في الميكانيكا، ليحقق هدفه.





وأضاف عبدالمولى، أنه بالفعل بدأ في رسم صورة السيارة وتخيلها أن تكون بـ3 عجلات واستخدام موتور موتوسيكل، واشترى حديد خردة وبدأ يصمم أرضية السيارة والأبواب والسقف، وتمكن من تصميم السيارة بكل مكوناتها خلال شهرين فقط، وبها كافة مكونات السيارة، ويستقلها 5 أشخاص.



وقال عبدالمولى، الشباب المصري وهبهم الله عقلا مبدعا فلو كل منا فكر جيدا فيما يفعله لتحقق المستحيل، ويتمنى من كل شاب أن يبدع في مجال عمله، ويتجه للأعمال الحرة وغيرها بعيدا عن الوظيفة، مضيفا "وقتها لن نجد عاطلا واحداً في مصر".