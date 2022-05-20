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رئيس وفد برلمان ليبيا: الجولة المقبلة لاجتماعات المسار الدستوري يونيو المقبل

الجمعة، 20 مايو 2022 08:01 م
رئيس وفد برلمان ليبيا: الجولة المقبلة لاجتماعات المسار الدستوري يونيو المقبل عضو مجلس النواب الليبي سليمان الفقيه
كتب: أحمد جمعة

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كشف رئيس وفد البرلمان الليبي في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، الجمعة، النائب سليمان الفقيه، عن عقد جولة ثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في شهر يونيو المقبل، وذلك للتوافق بشكل كامل حول بعض المواد الخلافية بشكل كامل.
 
وأشاد النائب سليمان الفقيه في تصريحات خاصة لتليفزيون "اليوم السابع" بحفاوة الاستقبال من قبل الحكومة المصرية في الجولة الثانية لاجتماعات المسار الدستوري الليبي، مرجحا حسم التوافق التام بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة في اجتماعات المسار الدستوري يونيو المقبل لإحالة مشروع مسودة الدستور لمجلسي النواب والدولة الليبيين لتحديد موعد الاستفتاء.
 
 
أوضح النائب سليمان الفقيه أن عدد قليل من مواد مسودة الدستور يختلف حولها لكنها مهمة جدا ولعلع أبرزها وأهمها صلاحيات الحكومة ، مشيرا إلى أن لجنة المسار الدستوري الليبي تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية للخروج من المراحل الانتقالية والوصول لاستقرار ليبيا والقبول بالنتائج.
 
وحول إمكانية إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري، شدد على أن الهدف هو التوصل لقاعدة دستورية متوافق عليها، مؤكدا أن الانتخابات وسيلة لكن الهدف قبول نتائج الانتخابات وبناء هرمية الدولة والوصول بليبيا إلى الاستقرار والوحدة وهو ما كافح من أجله الليبيين.
 
وأوضح أن مجلسا النواب والدولة الليبيين يمكنهما تحديد موعد إجراء الانتخابات مرجحا أن يكون ذلك في القريب العاجل.

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سليمان الفقيه

عضو مجلس النواب الليبي

اجتماعات المسار الدستوري الليبي


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